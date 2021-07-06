KYK borç ödemesi ne zaman 2021 KYK Temmuz ödemeleri

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, son durum ne araştırmaları başladı. Temmuz ayında alacakları ödemelere odaklanan binlerce öğrenci, burs ve kredilerin ne zaman, ayın kaçında ödeneceğini sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman?

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Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

KYK burs ve kredi ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayında alacakları ödemelere odaklanan binlerce öğrenci, burs ve kredilerin ne zaman, ayın kaçında ödeneceğini sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman?

Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.