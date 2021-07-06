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Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltı

Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltı

ANKARA'da polisin, tefecilik yapan ve kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Matador operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesi başta olmak üzere kent genelinde inşaat ve emlak işi adı altında tefecilik faaliyetleri yürüttüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin, tefecilik ile verdikleri paralar karşılığında vatandaşların araçlarına ve evlerine zorla el koyduğu, mal varlıklarını ele geçiremedikleri kişileri de dövüp baskı kurduğu ve ölümle tehdit ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. ‘Matador’ adlı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evraklar ve çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi. 

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