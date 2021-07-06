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UEFA'dan hakem gözlemcileri Sabri Çelik, Orhan Erdemir ve Erol Ersoy'a görev

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA'dan hakem gözlemcileri Sabri Çelik, Orhan Erdemir ve Erol Ersoy'a görev

 UEFA, gözlemciler Sabri Çelik, Orhan Erdemir ve Erol Ersoy'u Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Sabri Çelik, Finlandiya'nın HJK ile Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımları arasında bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Futbol Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Orhan Erdemir ise Andorra'nın Sant Julia ile Malta'nın Griza takımları arasında 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Erol Ersoy da İrlanda'nın Dundalk ile Galler'in Newtown takımları arasında 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. İrlanda'nın Dundalk şehrindeki Oriel Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak.

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