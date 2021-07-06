BIST 1.392
DOLAR 8,67
EURO 10,27
ALTIN 503,89
HABER /  GÜNCEL

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğum hangi ilkokula gidecek MEB nereden bakılır sorgulama ekranı
Çocuğum hangi ilkokula gidecek MEB nereden bakılır sorgulama ekranı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
KYK borç ödemesi ne zaman 2021 KYK Temmuz ödemeleri
KYK borç ödemesi ne zaman 2021 KYK Temmuz ödemeleri
Antalya'da kömürlüğe girince şok oldu! Gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Antalya'da kömürlüğe girince şok oldu! Gizemli kadın polisi alarma geçirdi
SpaceX'in uzay mekiğine 360 derece manzaralı tuvalet
SpaceX'in uzay mekiğine 360 derece manzaralı tuvalet
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz
İnternette satılıyor sakın almayın! Ölüme yol açabilir
İnternette satılıyor sakın almayın! Ölüme yol açabilir
Herkese 'imam nikahlı karım' diyor! Bursa'da saplantılı aşığı, butik dükkanını yaktı
Herkese 'imam nikahlı karım' diyor! Bursa'da saplantılı aşığı, butik dükkanını yaktı
Denizli'de yaşandı 'bu kadar fazla acı çekeceğim aklıma gelmemişti' dedi 21 gününü anlattı
Denizli'de yaşandı 'bu kadar fazla acı çekeceğim aklıma gelmemişti' dedi 21 gününü anlattı
Kütahya Otogarı'nda bağırarak aşıya çağıran personel hakkında karar
Kütahya Otogarı'nda bağırarak aşıya çağıran personel hakkında karar