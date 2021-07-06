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Ünlü kemancı İlyas Tetik'in intiharından 3 gün önce üzücü olay! Bülent Ersoy rest çekti

Ünlü kemancı İlyas Tetik'in intiharından 3 gün önce üzücü olay! Bülent Ersoy rest çekti

Sarıyer'deki evinde yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in, ölümünden üç gün önce üzücü bir olay yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı TV programı Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son anda iptal edildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik sıkıntıya düştüğü belirtilen keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in arabasını satarak geçindiği öğrenildi. İlyas Tetik'in yaşamına son vermeden 3 gün önce büyük bir üzüntü yaşadığı iddia edildi.

Magazin Sortie'nin haberine göre Star TV'de Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunacağı 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik eğlence programından teklif alan İlyas Tetik'in, ilk etapta prensipte anlaştığı ancak çalışmanın son anda iptal olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre Tekik ölümünden 3 gün önce Ersoy, Keser ve Polat Yağcı ile görüştü. Bülent Ersoy, Tetik ile yıllardır birlikte çalıştığı Muazzez Ersoy'un bayramda birlikte TV programı yapacaklarını öğrendi.

 "Ya ben ya o" diyerek rest çekti

Bunun üzerine Bülent Ersoy, usta besteciden yalnızca kendisiyle çalışmasını istedi. Tetik'in "Bayram programı için söz verdim nasıl öyle bir şey yapabilirim" demesi üzerine Bülent Ersoy "Ya ben ya o" diyerek rest çekti. Bu sebeple iş iptal oldu. 

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