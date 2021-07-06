Fatih Altaylı'nın aşı yazısı olay oldu: En hafif tabiriyle terbiyesizlik kendinize gelin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı aşı olmayanların toplumun sağlığını tehlikeye attığını yazdı. Aşı karşıtlarının söylemlerine ateş püsküren Altaylı, "Sizin kalkıp aşı olun diyenlere hakarete varan söylemleriniz en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Kendinize gelin." dedi.

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Türkiye'ye aşılama tüm hızıyla sürerken, aşı karşıtları da boş durmuyor. Hakarate varan söylemleri ve kararsızların zihinlerini bulandıran aşı karşıtları, Fatih Altaylı'nın hedefindeydi.

Habertürk yazarı Altaylı, bugünkü yazısında aşı karşıtlığını ve aşı karşıtlarının söylemlerini köşesine taşıdı.

"Siz aşı olmadığınız için 4. dalga ihtimali giderek yükseliyor"

Altaylı'nın yazısının "Hop dedik, o kadar da değil" başlıklı kısmı şöyle oldu:

"Aşı demişken şunu da eklemem lazım. Aşı karşıtları gemi azıya aldılar ve aşı yaptıranlara ve aşıdan yana tavır koyanlara hakarete başladılar. Bakın hanımlar beyler, aşıyı reddetmeniz zaten toplum için yeterince tehlike yaratıyor.

Siz aşı olmayı reddettiğiniz için virüsün mutasyon geçirme ve aşı olanları da tehdit edecek hale gelme olasılığı artıyor.

Siz aşı olmadığınız için 4. dalga ihtimali giderek yükseliyor. Siz aşı olmadığınız için yeniden bir kapanmanın gündeme gelmesi ve insanların bir kez daha işsiz ve aşsız kalması ihtimali beliriyor.

Siz aşı olmadığınız için aşının etkili olmadığı yüzde 5-6’lık kitlenin canı tehlikeye giriyor. Tüm bunlar kabak gibi ortadayken sizin kalkıp aşı olun diyenlere hakarete varan söylemleriniz en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Kendinize gelin."