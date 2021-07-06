Kadın terörist iknalar sonucu PKK'dan ayrıldı teslim oldu

PKK'dan ayrılmaları sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarla bir kadın terörist teslim oldu.

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Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 1 kadın terörist teslim oldu.

Ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen Şırnak ili nüfusuna kayıtlı bir 1 kadın BTÖ mensubu Şırnak ili Silopi ilçesi sınırından teslim olması sağlandı. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatıldı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.