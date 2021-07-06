Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Delta Plus varyantı Türkiye'de! İşte en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün salgının yeni varyantı Delta Plus'un Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Delta Plus varyantı 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide 'delta plus varyantı' görüldü. "Kurban Bayramı'nda ek tedbirler gelecek mi" sorusuna da cevap veren Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Koca, aşıda 3. doz için 50 yaş sınırını daha da aşağı çekebileceklerini söyledi. İşte en fazla ve en az vaka artışı görülen iller...