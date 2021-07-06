Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Delta Plus varyantı Türkiye'de! İşte en çok artan ve azalan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı kasıp kavuran Delta Plus varyantının Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaşan Bakan Koca, aşıda 3. doz yaşının aşağı çekilebileceğini söyledi. İşte en çok ve en az vaka görülen iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün salgının yeni varyantı Delta Plus'un Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Delta Plus varyantı 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide 'delta plus varyantı' görüldü. "Kurban Bayramı'nda ek tedbirler gelecek mi" sorusuna da cevap veren Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Koca, aşıda 3. doz için 50 yaş sınırını daha da aşağı çekebileceklerini söyledi. İşte en fazla ve en az vaka artışı görülen iller...
Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, harita ile birlikte aşı uyarısı yaptı. Bakan Koca haritayı şu notla paylaştı: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun."
Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın" oldu dedi. Koca "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.
Açıklanan tabloda; illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.