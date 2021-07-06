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Sözcü'de istifa depremi! 8 aylık izin sonrası Mustafa Çetin görevinden ayrıldı

Sözcü'de istifa depremi! 8 aylık izin sonrası Mustafa Çetin görevinden ayrıldı

8 yıldır sozcu.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mustafa Çetin, 13 yıldır çalıştığı Sözcü Grubu'ndan ayrıldı.

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Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü Grubu'ndan ayrılık haberi geldi. Türkiye'nin en çok takip edilen sitelerinden sozcu.com.tr'nin kurucu yayın yönetmeni Mustafa Çetin görevinden istifa etti. 

Geçtiğimiz yıl eylül ayında, sozcu.com.tr'de görev yapan aralarında yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 40 kişi görevinden istifa etmişti. Yaşananlar sonrası Mustafa Çetin de izne ayrılmıştı.  Çetin, 8 aylık iznin ardından kurumuyla yollarını ayırdı. Medyaradar'ın haberine göre 1 Temmuz 2021 itibariyle istifasının sunan Mustafa Çetin'in tatile çıktığı öğrenildi.


Mustafa Çetin kimdir?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Mustafa Çetin, mesleğe 1999 yılında Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi'nin kurucu ekibinde yer alarak başladı. Star gazetesinin el değiştirmesinin ardından bir süre Habertürk TV'de görev yapan Çetin, 2008 yılında Sözcü Gazetesi'nde Haber Koordinatörü olarak görev aldı.

2012 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlayan sozcu.com.tr'de Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Çetin, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise görevinden ayrıldı. İyi derecede İngilizce bilen Çetin evli ve bir çocuk babası. Çetin'in 8 yıldır başında olduğu sozcu.com.tr ile aldığı çok sayıda ödülü de bulunuyor.

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