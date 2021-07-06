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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'a ağır eleştiriler yönelten Zülfü Livaneli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum." dedi.

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CHP'yi eski vekil ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin CHP ve Deniz Baykal açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu bir röportajında Livaneli, FETÖ'yü devlete yerleştirenin Bülent Ecevit olduğunu savundu.

Deniz Baykal'ın "sağcı, sünni ve milliyetçi" olduğunu savunan Livaneli, Baykal'ın Kürtleri ve Alevileri sevmediğini iddia etti. Ecevit ve Baykal'ın solun iktidar olmaması için partilerin başına operasyonla getirildiğini savundu. 

CHP'de ortalığı karıştıran açıklamalara Kılıçdaroğlu, günler sonra katıldı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden  tartışma başlatan Zülfü Livaneli'ye yanıt verdi:

"Başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye ihanettir, hem Türkiye'ye ihanettir"

"Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken, olayı başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye ihanettir, hem Türkiye'ye ihanettir. Şöyle bir algı oluşturmak istiyorlar: "Zaten iktidar simsiyah. Yozlaşmış bir yönetim var. Oyumuzu kime verelim, CHP. CHP de onlar gibi..." Hayır efendim. CHP tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.  Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum."

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