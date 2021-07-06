Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an Kursu uyarısı: Bırakın camide neşeli olsunlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kur'an Kursları açılış programında, çocukların camideki yaramazlıklarına sabırla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kursları materyallerini, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocukların seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini dikkate alarak hazırladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı" Ankara'daki çeşitli yaz Kur'an kurslarından öğrencilerin Kur'an tilaveti ve hadis okumasıyla başladı. Ardından yaz Kur'an kursu tanıtım videosu gösterildi.

Ali Erbaş programda yaptığı konuşmada, çocukların, Allah'ın insanlara ihsan ettiği "en sevimli nimet ve en değerli emanet" olduğunu, bu "ilahi ikram" karşısında ebeveynlerin çocuklarını bir sarraf hassasiyetiyle geleceğe hazırlaması, Kur'an'la buluşturması, Hz. Muhammed ile tanıştırması ve medeniyet değerleriyle kuşandırarak İslam ahlakıyla donatması gerektiğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının, çocuklara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında sunulmuş büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, doğru dini bilginin doğru bir yöntemle çocuklarımıza aktarıldığı ve ülkemizin en ücra köylerinden en büyük şehirlerine kadar her çocuğun kolaylıkla ulaşabildiği kıymetli bir imkandır. Zira ülkemizin her köşesinde yer alan doğal birer mektep olarak, bu imkana en güzel mekan olan camilerimizin kapıları, çocuklarımız için ardına kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlık olarak sorumluluklarının farkında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden tertemiz bir fıtratla dünyaya gelen her bir çocuğumuzun kendisiyle, Rabb'iyle, ailesiyle, toplumla, çevreyle barışık ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin gayreti içerisindeyiz. Elbette çocuklarımızın tatil döneminde olduklarının farkındayız. Bu yüzden bütün ders materyallerimizi, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini dikkate alarak hazırladık. Böylece çocuklarımız hem yeni şeyler öğrenecekler hem de daha önce informel olarak öğrendikleri bilgilerini test edip yanlışları varsa düzelterek eksiklerini tamamlayacaklardır."

"Çocuklar cami ve cemaat kültürüyle tanışacak"

Okuldan ve akranlarından uzaklaşmalarına sebep olan salgın sürecinin çocuklar için kolay olmadığını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda sevgi, ilgi, oyun ve bilgi düzleminde yürüteceğimiz bir eğitim programıyla yaz Kur'an kurslarımız, yavrularımızın sıkılmalarına mahal vermeden bu zor süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını da sağlayacaktır. Yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız, bir yandan temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenerek ruhlarına hakikat tohumları ekerken diğer yandan da cami ve cemaat kültürüyle tanışarak hayatlarının temel değerlerini inşa edeceklerdir. Birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını bizzat yaşayarak öğreneceklerdir. Bizler de bu imkanı sağlayarak onlara en değerli mirası bırakmış olacağız. Göz aydınlığı yavrularımızın yüce dinimiz İslam'ı, kitabımız Kur'an'ı, peygamberimiz Hz. Muhammed'i ve onun ahlakını öğrenmelerini sağlamanın kıvancını yaşayacağız."

Erbaş ebeveynlere, çocukların manevi yönden de geliştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, bunun çocukların dinini, tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için bir zorunluluk olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Yaramazlıklarını sabırla, anlayışla ve sevgiyle karşılayalım"

Cemaatin çocukların camiye gelme ve camiyi sevmelerine katkıda bulunmalarını isteyen Erbaş, "Hocalarımız çocuklara cami adabından mutlaka bahsedeceklerdir. Fakat onlar, yine de her fırsatta koşup oynayacaklar, gülüp eğleneceklerdir. Tabii ki onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru değildir. Bırakın, camide neşeli olsunlar. Onları cennet çiçekleri olarak görelim ve yaramazlıklarını sabırla, anlayışla ve sevgiyle karşılayalım. Onlara Peygamber Efendimizin çocuklara davrandığı gibi davranalım." şeklinde konuştu.

Erbaş, yaz Kur'an kurslarında görevli hocalara da sorumluluklarını anımsatarak, "Bu noktada onlar için iyi bir örnek olmanın, yapılabilecek en kolay ve etkili eğitim yöntemi olduğunu unutmamalıyız. İslam'a dair anlattığımız ve öğrettiğimiz bütün güzellikleri çocuklarımız bizzat bizim sözlerimizde, davranışlarımızda ve hayatımızda görmelidir." dedi.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de çocukların yeniden camilerle buluşmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.Dinç, "5 Temmuz-20 Ağustos döneminde 6 hafta süreyle devam edecek kurslarımızda 4-9 yaş grubu çocuklarımızla yüz yüze, 10-16 yaş grubu çocuklarımızla çevrim içi ve yüz yüze, 16-22 yaş grubu gençlerimizle de çevrim içi olacak şekilde bir yaz Kur'an kursu hazırladık." bilgisini verdi.