Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin desteğine teşekkür

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında kendisine destek veren açıklamalarına ilişkin Süleyman Soylu teşekkür etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını kabul etmiyoruz.' demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.' ifadelerini kullandı.