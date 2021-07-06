Akbank'tan yaşanan sistem arızası hakkında açıklama

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil neredeyse tüm hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Akbank'tan konuyla ilgili açıklama geldi...

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Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil neredeyse tüm hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Banka kullanıcıları bu sabah saat 8'den beri bankanın söz konusu hizmetlerine erişemiyor. Kesintinin 'siber saldırı' kaynaklı olduğuna dair iddialar da sosyal medya üzerinden yayıldı.

Banka'dan ise bu iddialara dair bir açıklama gelmezken, Akbank'ın resmi Twitter hesabından ise yaşanan sıkıntıya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.