Deniz Baykal'dan Korkmaz Karaca açıklaması! Hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan Sedat Peker'in kendisi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ile ilgili iddiasına yalanama geldi. Baykal, "Korkmaz Karaca benden sonra Parti Meclisi'ne girdi, hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına, avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla yanıt verdi.

Korkmaz Karaca hiçbir zaman danışmanım olmadı!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın, hiçbir zaman kendisinin danışmanı olmadığını ve CHP Parti Meclisi'ne girmesinin de kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Korkmaz Karaca hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı

Avukatı, Baykal’ın, Peker’in iddialarıyla ilgili ise “Korkmaz Karaca Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadı” dediğini aktardı. Eski CHP Genel Başkanı Baykal’ın avukatı Muzaffer Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Kamuoyunda 'Kaset-Kumpas Davası' olarak biliniyor

"Müvekkil Deniz Baykal'a ilişkin kamuoyunda 'Kaset-Kumpas Davası' olarak bilinen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan 171 Sanıklı davanın görüleceği ve Süleyman Özışık'ın da dinlenmesine karar verilen duruşma öncesi Sayın Deniz Baykal'la ilgili Korkmaz Karaca üzerinden birtakım sosyal medya paylaşımlarında bulunulmuştur.

Karaca ben ayrıldıktan sonra Parti Meclisi'ne girdi

Müvekkil Sayın Deniz Baykal ile yapılan görüşmede;

"Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını; Korkmaz Karaca'nın Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını; Korkmaz Karaca'nın, kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk Kurultay'da Parti Meclisine girdiğini” ifade etmiştir.

Sayın Deniz Baykal, uzun süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur.

Bu aşamada, Deniz Baykal'a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal'ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir.

Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-Kumpas Davasını incelemelerini tavsiye ederiz."