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Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine: Oy veriyorsan sen de günah işliyorsun

Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine: Oy veriyorsan sen de günah işliyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'y oy veren seçmenle kafayı bozdu. Kılıçdaroğlu, "Eğer israf haramsa, günahsa ve sen de hala bunlara oy veriyorsan sen de günah işliyorsun." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren kesimlere sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, yine eleştiri dozunu kaçırdı.

Grup toplantısında cumhurbaşkanlığının yaptırdığı yazlık sarayın fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, tartışılacak şu ifadeleri kullandı:

“Genelgede yeni bir saray var”

2003 yılından bu yana 6 kez tasarruf genelgesi çıkardılar. Sonunda yeni tasarruf genelgesi çıktı. Genelgede yeni bir saray var. Genelge çıkarıyor, 'ben hariç' diyor. Sen hariçsen vatandaş neden uysun?

Lüks hayat, şatafatı yolsuzluk, rüşvet, yolsuzluk var, lağım patlamış hâlâ ve hâlâ israfa devam ediyorlar. İsraf haram mı? Haram. Günah mı? Günah, ama 'ben haramı ,işlemeye devam edeceğim' diyor. Eğer israf haramsa, günahsa ve sen de hala bunlara oy veriyorsan sen de günah işliyorsun."

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