BIST 1.396
DOLAR 8,66
EURO 10,26
ALTIN 505,10
HABER /  GÜNCEL

Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor kaç gün oldu?

Kurban bayram tatili ne zaman başlıyor kaç gün oldu?

Kurban bayramına az bir zaman kala vatandaşlar Kurban bayramı tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı sorularına yanıt aradı. Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz salı gününe denk geliyor.Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Abone ol

Kurban bayramı tatili kaç gün oldu araştırması son günlerde vatandaşların gündeminde. 20 Temmuz salı günü başlayacak olan Kurban bayramı 11 gün olacak mı sorusunun yanıtı için gözler Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan'a çevrilmişti. Fakat Erdoğan bayram tatili hakkında bir açıklamaya yapılmadı. İlerleyen günlerde bu konu hakkında bir açıklama bekleniyor. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Bayram tatili 11 gün mü olacak: Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.

Kurban bayramı ne zaman
19 Temmuz Pazartesi Arefe
20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Dursun meydan okudu: Yedekte oturmaya gelmedim
Serdar Dursun meydan okudu: Yedekte oturmaya gelmedim
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine: Oy veriyorsan sen de günah işliyorsun
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine: Oy veriyorsan sen de günah işliyorsun
İzmir'de 'çığlık sesleriyle uyandım' deyip vahşeti anlattı: İki kişi gelip kızımı...
İzmir'de 'çığlık sesleriyle uyandım' deyip vahşeti anlattı: İki kişi gelip kızımı...
Deniz Baykal'dan Korkmaz Karaca açıklaması! Hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı
Deniz Baykal'dan Korkmaz Karaca açıklaması! Hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı
Dolar mı alınır altın mı? Teknik uzman Şatıroğlu'ndan yatırımcıya uyarılar
Dolar mı alınır altın mı? Teknik uzman Şatıroğlu'ndan yatırımcıya uyarılar
Akbank'tan yaşanan sistem arızası hakkında açıklama
Akbank'tan yaşanan sistem arızası hakkında açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir
AB'nin yeni dönem başkanı Jansa'dan Türkiye açıklaması
AB'nin yeni dönem başkanı Jansa'dan Türkiye açıklaması
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin desteğine teşekkür
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin desteğine teşekkür