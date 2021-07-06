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Apple Watch hayatını kurtardı kalp krizi geçirdiğini haber verdi

Apple Watch hayatını kurtardı kalp krizi geçirdiğini haber verdi

Apple Watch'ın nabız sayma özelliği ile bir kadın kalp krizi geçirdiğini önceden fark etti.

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Diane Feenstra, Apple Watch’ta nabzının yüksek olduğunu görerek acile başvurdu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadının yapılan tetkiklerde sol koroner damarının tıkalı olduğu görüldü.

ABD Michigan'da Diane Feenstra adındaki kadın, 22 Nisan tarihinde egzersiz yapmıyor olmasına rağmen Apple Watch akıllı saatinde  nabzının dakikada 169 olduğunu gördü.

Nabzının yüksek olduğunu görmesi üzerine acile giden Feenstra, kalp krizi atlattığını öğrendi. Yapılan tetkiklerde sol koroner damarının tıkalı olduğu görülen Feenstra’ya stent tedavisi uygulandı.

Feenstra “Nabzı görebilmek çok büyük kolaylık, eğer bakmasaydım başka bir kalp krizi ölümcül olabilirdi” ifadelerini kullandı.

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