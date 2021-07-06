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Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka bölgesinde yer alan Petropavlovsk- Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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