İngiltere aşılıların karantina kararını değiştirdi

Sağlık Bakanı Sajid Javid iki doz aşı yaptıranların, 16 Ağustos'tan itibaren corona virüs testi pozitif çıkan biriyle temasa geçmeleri halinde karantinaya girmeyeceklerini açıkladı.

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Nüfusunun yüzde 68’ine en az bir doz, yarısını ise tamamen aşılayan Birleşik Krallık’ta Sağlık Bakanı Sajid Javid, Parlamento’da milletvekillerine konuşma yaptı.

Bakan Sajid Javid, ilerleyen dönemlerde kişilerin corona virüs testi pozitif çıkan hastalarla temas etmesi halinde karantinaya girmeyeceğini açıkladı.

Javid, özellikle iki doz aşı yaptıranların, 16 Ağustos'tan itibaren corona virüs testi pozitif çıkan biriyle temasa geçmeleri halinde karantinaya girmeyeceklerini bildirdi.

19 Temmuz itibarıyla karantina önlemlerini tamamen kaldıracak olan Birleşik Krallık’ta Eylül ayından itibaren ise üçüncü doz corona virüs aşısı uygulamasının başlaması planlanıyor.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), kış gelmeden önce Covid-19'a karşı halihazırda iki doz aşıyla sağlanan koruma süresinin uzatılması için 30 milyondan fazla İngilizin güçlendirici üçüncü doz aşıyı alması tavsiyesinde bulundu.

Amaç kışın virüsü uzak tutmak

Kış aylarında insanların hastalığa karşı korunmasını sağlamak için bu programı hızla sunabileceklerinden emin olmak amacıyla İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile çalıştıklarını söyleyen Javid, planın, kısıtlamaların tamamen hafifletilmesi gereken kış aylarında virüsü uzak tutmak için tasarlandığını söylemişti.

Üçüncü doz aşının 50 yaş ve üstü tüm yetişkinler ile grip aşısı için uygun olan kişileri kapsaması planlanıyor.