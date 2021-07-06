'Masada kalır' deyip cesaret edemediler Yağmur şifayı Sivas'ta buldu

Gittiği hastanelerde 'masada kalır' denilip kimsenin ameliyat etmeye cesaret edemediği Skolyoz hastası Yağmur, şifayı Sivas'ta buldu. Normalde 14 yaşından önce uygulanmayan operasyon başarılı sonuç verdi.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, skolyoz hastası (omurga eğriliği) Yağmur, solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca ailesi tarafından beyin cerrahi kliniğine götürüldü.

Muayene ve tetkiklerin ardından Yağmur, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Özüm tarafından ameliyat edildi.

Özüm, bu tür ameliyatların sadece bazı büyük merkezlerde yapılabildiğine dikkati çekerek, "Çocuğumuzun omurgasında ciddi eğrilik vardı. Bu hastalıkta ameliyatları 13-14 yaşında yapmak lazım ama omurgası çok eğri olduğu için çocuğun nefes almasında ciddi sıkıntı vardı. Akciğerde sönme, oturma pozisyonunda çok fazla bozukluk olduğundan erken ameliyat olmasına karar verdik. Ameliyat başarılı geçti. Gerekli kontroller de yapıldı. Çocuğumuz sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Küçük kızın annesi Kudret Güleç ise doğuştan skolyoz hastası Yağmur'da son aylarda nefes darlığı başladığını belirtti.

Kızının sıkıntıları her geçen gün arttığı için Türkiye'nin pek çok yerinde tedavi imkanı aradıklarını anlatan Güleç, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz hastanelerde 'yaşı küçük olduğu için ameliyat yapamayız, edemeyiz' dediler. En son da sol tarafında kemik oluştu. Sol tarafındaki kemik akciğere baskı yapınca, akciğeri parçalayıp ölüm riski olduğu söylenildi. MR çektirdik ve buraya geldik. Ameliyatına karar verildi. Çok şükür sağ salim kucağımıza aldık."