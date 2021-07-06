Delta plus nedir, hangi illerde var? Delta Plus varyantı belirtileri neler?

Delta plus varyantı ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca delta plus varyantının 3 ilde tespit edildiğini duyurdu. Peki, delta plus nedir, hangi illerde var?

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Koronavirüsün mutasyonları arasında en etkilisi olan delta varyantının daha da gelişmiş hali olan delta plus farklı ülkelerde görünmüştü. Geçtiğiniz haftalarda açıklama yapan Bakan Koca henüz Türkiye’de bu varyanta rastlanmadığını ifade etmişti. Bugün yaptığı son dakika açıklamasında ise delta plus varyantının 3 ilde tespit edildiğini duyurdu. Peki, bu varyant nedir, hangi illerde var?

Delta Plus nedir: Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi.

Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

Delta Plus nedir: Koronavirüsün en tehlikeli varyantlarından olan delta mutasyonunun da mutasyona uğramasıyla birlikte ortaya çıkan yeni varyant “delta plus” adını almıştı. Kısaca uzmanlar mutasyonun mutasyonu şeklinde ifade ediyorlar.

Daha hızlı bulaşıcı özelliği sahip olması nedeniyle risk teşkil eden delta plus aynı zamanda aşının etkinlik oranını azaltan varyantlar arasında yer alıyor. Antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe verici varyantlar arasında kabul ediliyor. İngiltere’de vaka sayılarının hızlı bir şekilde artışında delta ve delta plus varyantının etkili olduğu biliniyor.