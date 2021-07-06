BIST 1.387
DOLAR 8,69
EURO 10,28
ALTIN 504,64
HABER /  GÜNCEL

Bakan Murat Kurum açıkladı! Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum açıkladı! Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci gün geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 bin 941 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 10 bin 941 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirterek, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik, 9 bin 27 denetimi tamamladık, 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta iğrenç olay! İnternetten tanıştı evde kabusu yaşadı: O sözleri duyunca ağladı
Zonguldak'ta iğrenç olay! İnternetten tanıştı evde kabusu yaşadı: O sözleri duyunca ağladı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
'Masada kalır' deyip cesaret edemediler Yağmur şifayı Sivas'ta buldu
'Masada kalır' deyip cesaret edemediler Yağmur şifayı Sivas'ta buldu
10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı! Borçlarını temizleyecek
10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı! Borçlarını temizleyecek
İngiltere aşılıların karantina kararını değiştirdi
İngiltere aşılıların karantina kararını değiştirdi
Delta varyantı bitmeden yeni kâbus! Dünyada 'Lambda' paniği
Delta varyantı bitmeden yeni kâbus! Dünyada 'Lambda' paniği
KYK burs sorgulama 2021 ekranı e devlet girişi
KYK burs sorgulama 2021 ekranı e devlet girişi
Apple Watch hayatını kurtardı kalp krizi geçirdiğini haber verdi
Apple Watch hayatını kurtardı kalp krizi geçirdiğini haber verdi
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı
Uzman çavuşu öldüren kız arkadaşı ifade verdi evde bulunan notta bakın ne yazıyor!
Uzman çavuşu öldüren kız arkadaşı ifade verdi evde bulunan notta bakın ne yazıyor!