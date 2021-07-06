Bakan Murat Kurum açıkladı! Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci gün geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 bin 941 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 10 bin 941 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirterek, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik, 9 bin 27 denetimi tamamladık, 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz." ifadelerini kullandı.