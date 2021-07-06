Galatasaray'dan yerli bomba! Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık anlaşma

Galatasaray, transfer sezonunda 'yerli oyuncu' tercihini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’nın ardından bir transferde daha sona geldi. Galatasaray, Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Hayırlı olsun' diyebiliriz"

Sarı-kırmızılıların, transfer için resmi açıklamayı gün içinde yapılması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, konuyla ilgili olarak Radyospor’a yaptığı açıklamada “Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Transfer bedeli

Barış Alper Yılmaz’ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü’ne verecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren, kısa bir süre önce açıklamalarda bulundu.

Keçiören’in teknik patronu İlker Püren, “Barış’la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. ‘Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz’ denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık” ifadelerini kullandı.