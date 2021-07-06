Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamadı dünyadaki 6 ülkeden biri oldu

İklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı imzalayan ancak onaylamayan altı ülke kaldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

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2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda imzaya açılan Paris Anlaşması'na bugüne kadar 197 ülke imza attı.

Bunların 191'i anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladı ancak Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye henüz onaylamadıkları anlaşmaya taraf olmuş değil.

G-20 ülkelerinden sadece Türkiye kaldı

Türkiye, aynı zamanda Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi konumunda.

Çevre örgütleri, düzenledikleri imza kampanyalarıyla anlaşmanın TBMM'de onaylanması çağrısında bulunuyor.

Son olarak CHP, Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanma sürecinin bir an önce tamamlanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla yapılan başvuruda şu açıklamalara yer verildi:

"Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifinin bir an önce ilgili komisyona sevk edilerek, onaylanma sürecinin tamamlanması noktasında atacağınız adımın, İçtüzük'ten kaynaklanan bir sorumluluğun yerine getirilmesinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşanabilir bir çevre yaratılması sürecine çok değerli bir katkısı olacak ve kamuoyunun büyük bir bölümünün beklentisinin yerine getirilmesi anlamına gelecektir."

Türkiye’de sera gazı emisyonları 18 yılda yüzde 138 arttı

Türkiye’de karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 138 artış gösterdi.

Ancak TÜİK sera gazı emisyon verilerine göre, 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 520,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 1990 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2018 yılında 6,4 ton/kişi olarak hesaplandı. 1990’da 219,2 milyon ton olan toplam sera gazı emisyonu 2018 yılında 520,9 milyon tona yükseldi.