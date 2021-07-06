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Mardin'de PKK operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Mardin'de PKK operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, birçok eyleme katıldığı belirlenen 29 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK yapılanması içerisinde sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç saldırıları ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 şüpheliye gözaltı

Operasyon kapsamında, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, şarjör, çok sayıda fişek, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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