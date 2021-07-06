BIST 1.385
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 504,21
HABER /  DÜNYA

Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

Abone ol

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, insani yardım ve bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulmasıyla ilgili konular ele alınacak. Toplantıda, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de görüşülecek.

Ermenistan ordusu, işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve geçen yıl bu topraklardan çıkmıştı.

Ermenistan’da 20 Haziran'da erken parlamento seçimi yapılmıştı. Seçimin kesin sonuçlarına göre, Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuştu.

Paşinyan, ülkede yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de PKK operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
Mardin'de PKK operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Hayvanların korunmasıyla ilgili teklif komisyonda
Hayvanların korunmasıyla ilgili teklif komisyonda
5 soruda Kovid-19'un 'Delta' ve 'Delta Plus' varyantına ilişkin merak edilenler uzmanlar açıkladı
5 soruda Kovid-19'un 'Delta' ve 'Delta Plus' varyantına ilişkin merak edilenler uzmanlar açıkladı
Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Zonguldak'ta Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! İmam kendini bakın nasıl savundu
Zonguldak'ta Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! İmam kendini bakın nasıl savundu
Galatasaray'dan yerli bomba! Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık anlaşma
Galatasaray'dan yerli bomba! Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık anlaşma
CHP'li vekilden aşı iddiası: 400 bin Sputnik aşısı nerede?
CHP'li vekilden aşı iddiası: 400 bin Sputnik aşısı nerede?
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'ten fetva geldi
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'ten fetva geldi
Kırgızistan FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Türkiye'ye nota verdi
Kırgızistan FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Türkiye'ye nota verdi