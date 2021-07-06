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Doğu Ekspresi seferleri geri dönüyor! İlk sefer 12 Temmuz

Doğu Ekspresi seferleri geri dönüyor! İlk sefer 12 Temmuz

Sosyal medya sayesinde ününe ün katan biletleri aylar öncesinden tükenen Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor.

Doğu ekspresinin geçiş güzergâhında bulunan Erzincan’da özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı’nca alınan karar gereğince 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelecek.

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.
Doğu Ekspresinin uzun bir aradan sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Erzincan’da olacağı belirtildi.

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