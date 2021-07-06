Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki daha ele geçirildi
Sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ’da sahte içkiye yönelik polis operasyonu sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde bir adreste 82 şişe sahte içki ele geçirildi.Abone ol
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sahte/kaçak alkol üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
82 şişe sahte içki ele geçirildi
Yapılan çalışmalar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada, toplamda 82 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.
1 şüpheliye cezai işlem uygulandı
Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.