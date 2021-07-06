Tartışmaların odağındaki isim CHP'nin ipini pazara çıkardı

Artı 1 TV'nin sahibi Altan Ertürk, kanalın kuruluşu için Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) 40 milyon lira toplandığı iddiasına ilişkin konuştu. Bir kuruş para almadığını belirten Ertürk, "Her şeyimi de kaybettim bu kanal yüzünden. Çok ciddi de dolandırıldım" dedi.

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Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın finansmanı ve kuruluşu için Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) 40 milyon lira toplandığı iddialarının odağındaki Artı 1 TV'nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, Diriliş Postası'na konuştu. Ertürk, kanal hakkındaki iddialara cevap verdi.

Altan Ertürk, CHP içerisinde kanalın kuruluşu için toplandığı söylenen ve buharlaştığı ortaya çıkan 40 milyon liraya da değindi. CHP'den bir kuruş bile almadığını belirten Ertürk, şunları ifade etti:

"Herkes konuşuyor. Bu CHP iç siyasetiyle ilgili bir konu. Artı 1 TV'yi alet etmesinler bu konuya. Kim kime para verdiyse onunla yüzleşsin. Duymayan kalmadı bunu. Biz bir kuruş almadık, gelmedi bize."

"Dolandırıldım"

Kanalı 2012 Ekim ayında kurduğunu dile getiren Ertürk, "Parasını ben verdim. Yok işte o oradan para alınmış, buradan para verilmiş, bu ilişkilerin hiçbirisinin de içerisinde değilim. Tek başıma bu yükü omuzlarımda ben taşıdım. Her şeyimi de kaybettim bu kanal yüzünden. Çok ciddi de dolandırıldım" dedi.

Artı 1 TV projesini kendisine getiren ismin Tuncay Mollaveisoğlu olduğunu kaydeden Altan Ertürk, "Tuncay, elinde dosyayla yatırımcı arayan birisi. Ben Tuncay'ın karşısına ne ilk çıkan ne de son kişiyim. Projeyi getiren elinde dosyayla Tuncay Mollaveisoğlu'dur" diye konuştu.

"Hepsini açıklayacağım"

Ertürk, Tuncay Mollaveisoğlu ile yollarını ayırma sebebini de ilk kez açıkladı. Kanalın yayın hayatına başlamasından 4 ay sonra Mollaveisoğlu'nun işine son verdiğini aktaran Altan Ertürk, şunları söyledi:

"3-4 ay içerisinde birtakım suistimalleri yakaladığımda Tuncay Mollaveisoğlu ile yollarımı ayırdım. Tuncay'ı gönderme sebebim suistimaldir. Açık açık söylüyorum. Maddi bir suistimalden bahsediyoruz. Yeri geldiğinde hepsini açıklayacağım."

"Alptekin ile ortak değilim"

Ertürk, Ekim Alptekin'in kanalı finanse ettiği iddialarını da reddetti. Ertürk, "Ekim Alptekin ile hiçbir ortaklığım yok. Ekim Alptekin ile kanalın da hiçbir alakası yok. Kanala gelmişliği yok, ben hiç görmedim" diye konuştu.