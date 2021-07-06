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Bursa'da katliam gibi kaza 4 ölü 5 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da katliam gibi kaza 4 ölü 5 yaralı

BURSA'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BURSA Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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