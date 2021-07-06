Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Yeni ölüm dalgası gelebilir

Bilim insanları, dünya genelinde ülkelerin aldığı normalleşme kararları konusunda uyarırken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) grip muamelesi yapmanın sadece daha çok insanın ölümüne yol açacağını vurguladı.

Abone ol

Dünya genelindeki tüm ülkeler sıra ile normalleşme planlarını açıklıyor. Uzmanlar ise yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) grip düzeyine indirmenin yeni bir ölüm dalgasına yol açacağı konusunda endişeli.

Tartışma, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ülkedeki aşılama oranları yüzde 80'e ulaştığında koronavirüsün artık 'grip gibi' tedavi edileceğini iddia etmesiyle geldi.

Yeni ölüm dalgası korkusu

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Melbourne Üniversitesinin küresel sağlık bölümünden profesör Nancy Baxter, "Normal hayatlarımızı yaşadığımızda ölü sayımızın artacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Grip değil kızamık"

Salgın hastalıklar uzmanı Suman Majumdar ise koronavirüsün gripten daha çok kızamığa benzediğini belirterek, "Grip yerine kızamığın daha benzer olabileceğini söyleyebilirim çünkü aşılanmamış bir popülasyonda kızamık yaygınsa kızamık felakettir. İnsanlar özellikle kalabalık alanlarda maske takmaya devam etmeli" şeklinde konuştu.