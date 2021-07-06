Malatya'da kaynak atölyesinde patlama oldu! 3 yaralı var

MALATYA'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Malatya'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir şase ve kaynak atölyesinde tamire getirilen kamyonda işçiler çalışırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında işletmedeki 2 kamyonda maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.