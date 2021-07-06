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Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Ukrayna'nın Türkiye ile artan bağlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumkov ile bir araya geldi.

Dendias, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve Yunanistan'ın Karadeniz'de NATO ittifakı tarafından yürütülen askeri tatbikatlara katılımının altını çizdi.

Nikos Dendias, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile bağlarını güçlendirmek isteyen diğer ülkelerden farklı olarak bloğun ortak dış politikasının kararlarına uymadığına dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'nın Türkiye ile artan bağlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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