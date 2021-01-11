Sokağa çıkma yasakları kalkıyor iddiası! Tüm gözler bugünkü Kabine toplantısında

Korona salgınında günlük vaka sayısı 30 binlere çıkınca hafta içi 21:00 ile 05:00 saatleri arasında hafta sonları ise tam gün sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vaka sayısındaki düşüş nedeniyle sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kaldırılması gündeme geldi. Bugünkü Kabine toplantısından sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi kararı çıkması bekleniyor.

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Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabine'nin gündemi yoğun. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar olacak. Öte yandan kısıtlama kararlarının bölgesel bazda esnetme formülleri de görüşülecek.

Koronavirüs tedbirlerinin etkisi görüşülecek

Toplantıda öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının değerlendirilmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.

Kontrollü esnetme olabilir

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.

Bakan Koca aşıyı anlatacak

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Koca4nın Çin'den gelen Sinovac aşısının ne zaman kullanıma başlanacağı konusunda da bilgi vermesi bekleniyor.

Üniversitede yüz yüze eğitim

Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

ABD ve AB ile ilişkiler görüşülecek

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.