Gaziantep FK'da Bülent Korkmaz sesleri

Marius Sumudica ile yolların ayrıldığı Gaziantep FK'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.Abone ol
Gaziantep FK, Sumudica sonrası Bülent Korkmaz’ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Korkmaz teklife olumlu yaklaşırken, taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.
Bülent Korkmaz, son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
Gaziantep FK'dan gün içinde yapılan açıklamada yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilmişti.