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FBI, Kongre baskınının ardından 40 bin dijital ipucunu inceliyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin başkent Washington'daki Kongre Binası'nı basmasının ardından 40 bin dijital ipucunu inceliyor.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası 6 Ocak’ta seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılmıştı. Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 60’dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

40 bin dijital ipucu inceleniyor

FBI baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunun incelenmeye devam ettiğini aktardı. Bu ipuçlarının fotoğraflardan ve videolardan oluştuğu belirtildi. Öte yandan FBI, Kongre Binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin dolar ödül koymuştu.

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