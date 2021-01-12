Harita beyaza büründü! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor

Salı günü sıcaklık düşüyor

İstanbul'da hava sıcaklığı kademeli bir şekilde düşecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri için sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklığının cuma günü 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.