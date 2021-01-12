Harita beyaza büründü! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor
Meteoroloji, İstanbul için yayımladığı beş günlük hava durumu tahmininde güncellemeye gitti. Harita beyaza büründü. İstanbul'a cuma ve cumartesi günü kar geliyor.
Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülkenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini duyurdu.
Cuma-cumartesi başlıyor
Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
Salı günü sıcaklık düşüyor
İstanbul'da hava sıcaklığı kademeli bir şekilde düşecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri için sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklığının cuma günü 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.