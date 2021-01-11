BIST 1.536
DOLAR 7,48
EURO 9,09
ALTIN 443,46
HABER /  YEREL

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını! Maddi hasar meydana geldi

İSTANBUL Büyükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Abone ol

 Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı. Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ve İSKİ'nin geçen hafta yaptığı kanalizasyon çalışmasının hatalı olması nedeniyle baskın yaşandığını iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'a tahralı saldırı
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan bomba açıklama: Yeni nesil uyduları gençlerle üreteceğiz
Olayın adresi Adana! Polisin önünde havaya ateş açıp kaçtılar
Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan hayati önemde açıklamalar
TESK'ten yerli ürün tavsiyesi: Dizilerde tanıtılsın
İbrahim Kalın'dan "Boğaziçi" açıklaması
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Hatayspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Ocak Pazar)
Gaziantep FK'de Sumudica ile yollar ayrıldı
Yorumlar