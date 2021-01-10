Hatayspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri 7 ile 23'de Boupendza'dan gelirken; Kartal'ın sayılarını 6'da Aboubakar ve 41'de Larin kaydetti. Bu maçtan önceki son 5 maçını kazanan ve galibiyet serisi oluşturan Beşiktaş, 35 puana yükseldi. Hatayspor ise puanını 28'e çıkardı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Kartal, ilk yarısı gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kalarak 5 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, dönüp vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı. Hatayspor'un cevabı ise 7. dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora dengeyi getirdi.

23. dakikada tekrar sahne alan Boupendza, takımını öne geçirdi. Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton'u geçip kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 41. dakikada Larin, Beşiktaş adına skoru 2-2 yapmayı başardı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Hatayspor, bu sonucun ardından 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ın 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken; Kartal, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza gole çevirdi. 1-1

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Hatayspor geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.

90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor: 2 - 2 :Beşiktaş

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 74 Sackey), Selim Ilgaz (Dk. 80 Kamara), Akintola, Boupendza (Dk. 90+3 Mirkan Aydın)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza, Dk. 45+3 Billong, Dk. 88 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Welinton (Beşiktaş)

Goller: Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş)