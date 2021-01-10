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Fırsatçılar özellikle gıda ürünlerinde zam üstüne zam yapıyor

Bahaneleri bitmeyen fırsatçılar, özellikle gıda ürünlerinde zam üstüne zam yapıyor. Bir çok üründe fiyatlar 2 katına çıkarken; benzer ürünler arasında da fahiş fiyat farkları tepki çekiyor.

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirerek başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdi ve 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası kesti ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata çeviren fırsatçıların zam bahanesi bitmek bilmiyor. 

Salgın döneminde bir çok üründe fiyatlar neredeyse 2 katına çıkarken; Türkiye'de enflasyonun artmasında özellikle gıda ve marketlerde yaşanan fırsatçılıkta etkili oluyor. Son günlerde özellikle yumurta ve sıvıyağ fiyatlarında yaşanan fahiş zamlar ve paketli ürünlerdeki gramaj oyunu sonrası şimdide benzer ürünlerin uçuk fiyatlar farklarıyla satılması vatandaşın tepkisini çekiyor.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın, "Hiçbir savunma bu anormal fiyat farkını açıklayamaz" diyerek sosyal medyadan paylaştığı iki ayrı markette çekilen 1 kg kavurma arasındaki fiyat farkı 'pes' dedirtti.

Tarım Kredi Markette kırmızı et kavurma 54.90 TL iken benzer bir ürün ulusal bir marketin şubesinde 119.90 TL. Aradaki 65 TL'lik fiyat farkı gören vatandaşlar ise bu fırsatçılıktan başka bir şey değil diyerek tepkilerini dile getirdi. (Haber7)

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