AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Akbaşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yavuz hırsız, ev sahibini bastırırmış. Uydurduğu bir yalanı, başka bir yalanla milletimize yutturmaya çalışan, faşist Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels'in taktiklerini kendine rehber edinen, malum kasetle iş başına getirilen şu illüzyoniste bak hele.

Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek. İşte bunun için hırçınlaşıyor, büyük bir şahsi hırsla demokrasi dışı yollardan kendilerine ikbal arama peşinde koşuyorlar ancak nafile. Ne yaparsanız yapın, milli iradenin üstünlüğü hakikatini hiçbir şekilde örtemeyecek, aşamayacaksınız. Unutmayın, egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir, nokta."