Cumhurbaşkanlığı kararını verdi! WhatsApp'ten ayrılıp Bip'e geçecek

Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp’ın gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle, yarından itibaren Turkcell’in şifreli mesajlaşma uygulaması BiP’e geçecek.

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Küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan iletişim grupları, yarından itibaren Turkcell'in geliştirdiği yerel şifreli mesajlaşma uygulaması BiP’i kullanmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, WhatsApp’ın gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ten ayrıldığını duyurdu.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, 11 Ocak'ta WhatsApp mesajlaşma gruplarını Turkcell’in şifreli mesajlaşma uygulaması BiP'e taşıyacak,

Bloomberg'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kararın bütün çalışanlara mesajla duyurulduğu öğrenilirken; bu değişimin, sosyal medya platformlarına karşı daha geniş kapsamlı önlemler kapsamında sürdürüleceği dile getirildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, küresel çapta faaliyet yürüten bir sosyal medya şirketlerine, yasanın gerektirdiği şekilde yerel temsilciler atamaması nedeniyle para cezası vermişti.

Para cezasına çarptırılan Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok da, Facebook'un ardından Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da 'BİP'i kullanacak

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerle olan bilgi paylaşımlarını BİP uygulaması üzerinden yapma kararı aldı.

Bakanlığın paylaştığı bilgi notunda, kararın WhatsApp ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine alındığı belirtildi. Açıklamada, yeni uygulamaya yarından itibaren geçileceği de ifade edildi.

Türkiye'nin ilk yerel mesajlaşma programı

Türkiye Varlık Fonu, 2020 yılında ülkenin en büyük cep telefonu operatörü olan Turkcell'in çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket, 2013 yılında WhatsApp uygulamasına benzer ‘BİP’ adını verdikleri yerel bir mesajlaşma programı geliştirdiklerini duyurdu.

Turkcell, uygulamanın piyasaya sunulduğu 2013 yılından bu yana 53 milyondan fazla kez indirildiğini açıkladı.

Değişiklik ne içeriyor?

WhatsApp'ın 8 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni güvenlik şartlarında yapılan değişiklikler, ana şirket Facebook ile veri paylaşmasına olanak tanıyacak.

Kullanıcılar yeni şartları kabul etmek zorunda aksi takdirde WhatsApp'taki hesaplarına ulaşamayacaklar.

Bu arada, Dünyanın en zengin adamı, teknoloji girişimcisi Elon Musk, insanları rakip uygulama Signal'e geçmek için bir çağrı yapmıştı. Musk'ın çağrısının ardından, Signal'in abone sayısı patlama yapmıştı.

WhatsApp'ın bu kararı ayrıca, Türk kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişinin Telegram Messenger, Signal ve BİP gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneldiği gözlemlendi.