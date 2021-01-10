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Saadet Partisi'nde kriz derinleşiyor! Mustafa Kamalak'tan Cumhur İttfakı'na olay karşı çıkış

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaret Saadet Parisindeki krizi su yüzüne çıkardı. Eski Genel Başkanı ve YİK üyesi Mustafa Kamalak'ın Cumhur İtttifakı'na karşı yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ev ziyaretinin etkileri sürüyor. Erdoğan, "Seçim ittifakını da konuştuk" açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Saadet Partisi'nden biririnin zıddı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saadet'in eski liderinden flaş bir çıkış geldi.

Karamollaoğlu kapıyı açık bıraktı

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun  "İttifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir" sözleri de Cumhur İttifakıNa yeşil ışık olarak yorumlandı.

Eski Genel Başkan'dan ilginç paylaşım

Tüm bunların ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Üyesi ve eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'tan ilginç bir çıkış geldi. Kamalak, Twitter hesabından "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım Saadet içindeki krizi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 

'Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı'

Sözcü'ye konuşan Kamalak "AK Parti'nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük. Ne pahasına olursa olsun, Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. Fazladan 3-5 milletvekilimiz olsun, iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerinden vazgeçmemeli" dedi.

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