Düşen Endonezya uçağındaydılar! İşte annenin çocuklarıyla beraber son fotoğrafı

ENDONEZYA’nın Cakarta kentinden kalkan ve dakikalar sonra okyanusa düşen, içinde 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağında bulunan Ratih Windania adlı annenin, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafı ortaya çıktı.

Abone ol

Düşen uçakta bulunan Ratih Windania, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Irfansyah Riyanto, kız kardeşi Ratih ve çocuklarının üç haftalık bir tatilin sonunda Batı Kalimantan Adası’ndaki Pontianak'a geri dönmek için Cakarta’dan uçağa bindiklerini söyledi.