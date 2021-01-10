106 farklı dilde sohbet imkanı! BiP'e son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı

Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandığını açıkladı. Porgram 106 farklı dilde sohbet etme imkanı sağlıyor.

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Tüm operatör kullanıcılarına açık anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttığını duyurdu. BiP’den yapılan yazılı açıklamada, “BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor.

HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı da sağlayan BiP’te Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi farklı özellikler de yer alıyor. BiP’in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor” ifadelerine yer verildi.

“106 farklı dilde sohbet etme imkanı sağlıyor”

Yapılan açıklamanın devamında, “Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor" denildi.