Erdoğan'ın eski başdanışmanı Tanrıverdi'nin şirketinden SADAT'tan 'suikast' dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin şirketi SADAT, ''suikast tekniği'' ve ''gayri nizami harp'' hizmetleri verdiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (SADAT), resmi sitesinden “suikast tekniği” ve “gayri nizami harp” hizmetleri verdiğini duyurdu.

Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre, koruma eğitim paketindeki kursiyerlerine temel koruma teknikleri ve “suikast teknikleri” konusunda “imkân ve kabiliyetler” ‘pekiştiriliyor.’ Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir “koruma uzmanlığı” sertifikası veriliyor.

“Bomba imali”nin de öğretildiği belirtilen tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda ise “gayri nizami harp” eğitimi paketi de bulunuyor.

Gayri nizami harp kursunun eğitim içeriği, SADAT’ın programında özetle şöyle yer alıyor: “İstihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayri nizami harp liderliği.”

Gayri nizami harp kursunu kazananlar programa göre şu yetenekleri kazanıyorlar:

“Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri.”

Tanrıverdi, 2012 yılında TSK’den emekli olmuş 23 subay ve astsubayın kurduğu ve savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren SADAT şirketi, AK Parti’nin iktidarda olduğu 2012’de İstanbul Valiliği’nden özel güvenlik yetki belgesi aldı. Şirketin kendi belgelerine göre, silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olmasını amaçlıyor.“İslam Birliği olacak mı, olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki, Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki, bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” diyen Tanrıverdi, tepkiler üzerine Erdoğan’la görüştükten sonra başdanışmanlık görevinden istifa etmişti.