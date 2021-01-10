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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz.

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