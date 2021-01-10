Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Ligin 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel 11'ler..Abone ol
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Mesut, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Akintola
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar