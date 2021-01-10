BIST 1.541
DOLAR 7,38
EURO 8,99
ALTIN 434,86
HABER /  BEŞİKTAŞ

Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Ligin 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel 11'ler..

Abone ol

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Mesut, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Akintola

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ay içinde 226 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Dolar 7 TL’nin altına iner mi? Ekonomist Atilla Yeşilada'nın açıklaması sürpriz yarattı
Fatih Terim'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu
Telegram kimin sahibi kim Telegram güvenilir mi?
Whatsapp sözleşmesi nedir nasıl iptal edilir?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü'nde 'bağımsız medya' vurgusu
MHP'nin önemli ismi vefat etti! Ahmet Vefik Alp'in hastalığı neydi eşi ve çocukları
ABD'deki Kongre işgali Gakkoşları korkuttu: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş
Yorumlar