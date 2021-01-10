Son dakika Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

ENDONEZYA’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Endonezya'da dün irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağı denize düştü.

Kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçak, başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştü.

Kara kutular bulundu

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, uçağa ait iki kara kutunun yerini tespit ettiklerini bildirdi.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, kısa sürede kara kutulara ulaşmayı umduklarını söyledi.

Enkaz 23 metre derinlikte

Tjahjanto, denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçağın enkazını da en kısa sürede çıkarmayı umduklarını kaydetti.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda aralıksız sürdüğü yinelendi.

Kriz merkez oluşturuldu

Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor.

Donanma gemisinin arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla hazırlık yaptığı liman bölgesindeki kriz merkezinde, kimlik tanımlama, uçağa ait parça ve arama çalışmalarında bulunacak cansız bedenlerin konulacağı alan oluşturuldu.

Havadan destek

Zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava kuvvetlerince havadan da destek verirken, yetkililer çalışmalara katılacak gemi sayısının arttırılacağını bildirdi.

Uçağın parçaları kriz merkezinde

Öte yandan uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer alan donanma gemisince getirilen uçağa ait bazı kablo ve metal parçaları, başkent Cakarta’nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’ndaki kriz merkezinde özel oluşturulan alana konuldu.

Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

4 dakika sonra iletişim kesildi

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Boeing 737-500 tipi 62 yolculu uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.