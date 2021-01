Kıdem tazminatı hesaplama 2021 nasıl olur?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren süreç tamamlandı. 2021 Asgari Ücret ile beraber, Ocak ayı itibariyle pek çok ücrette de değişiklik oldu. Engelli ve 65 yalığı ile AGİ, ihbar ve kıdem tazminatı bunlardan başlıcaları. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne olur? İşte 2021 kıdem tazminatı hesaplama 2021...

Abone ol

2021 yılı Asgari ücret tutarı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 Ocak ayı itibariyle pek çok ücrette meydana gelecek değişiklik bekleniyor. Asgari ücret, AGİ, ihbar ve kıdem tazminatı bunlardan başlıcaları. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne olur? İşte 2021 kıdem tazminatı hesaplama 2021...

2021 Kıdem Tazminatı tavana kaç lira: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL olarak belirlenmişti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatında tavan fiyatı da paylaştı. 2021 için Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.



Kıdem Tazminatı nedir: Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.



Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.



Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.



Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır: İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.



Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.



Kıdem tazminatı için gerekli şartlar: İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.